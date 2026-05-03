Gualeguaychú lanza la edición 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil

El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú invita a todas las comunidades educativas al lanzamiento de la edición 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo a las 10 horas en el salón del Honorable Concejo Deliberante.

Este programa, creado a través de la Ordenanza n.° 11.141/2008 es una herramienta fundamental de participación juvenil que permite a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas secundarias vivir de cerca la experiencia legislativa.

A través de esta iniciativa, los jóvenes representantes de distintas escuelas asumen el rol de concejales para elaborar, debatir y votar proyectos de ordenanza que pueden impactar en la realidad local. El proceso fomenta el ejercicio de la democracia, el debate de ideas y el compromiso ciudadano, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer desde adentro el funcionamiento institucional del municipio.

La invitación está dirigida a directivos, docentes y alumnos de los últimos años de todas las instituciones de nivel secundario, tanto públicas como de gestión privada, interesadas en formar parte de este espacio de aprendizaje y gestión. Durante el acto de presentación se brindarán detalles sobre el cronograma de trabajo, las instancias de capacitación y los requisitos para la conformación de los bloques estudiantiles que representarán a cada establecimiento durante el ciclo legislativo del presente año.

Municipalidad de Gualeguaychú