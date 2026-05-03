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Guale JUVENTUD

Gualeguaychú lanza la edición 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil

El próximo viernes 8 de mayo a las 10 h se realizará la presentación oficial del programa en el salón del Honorable Concejo Deliberante. Se convoca a las instituciones educativas a participar de esta experiencia de formación cívica.

3 May, 2026, 18:05 PM

El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú invita a todas las comunidades educativas al lanzamiento de la edición 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo a las 10 horas en el salón del Honorable Concejo Deliberante.

 

Este programa, creado a través de la Ordenanza n.° 11.141/2008 es una herramienta fundamental de participación juvenil que permite a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas secundarias vivir de cerca la experiencia legislativa.

 

A través de esta iniciativa, los jóvenes representantes de distintas escuelas asumen el rol de concejales para elaborar, debatir y votar proyectos de ordenanza que pueden impactar en la realidad local. El proceso fomenta el ejercicio de la democracia, el debate de ideas y el compromiso ciudadano, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer desde adentro el funcionamiento institucional del municipio.

 

La invitación está dirigida a directivos, docentes y alumnos de los últimos años de todas las instituciones de nivel secundario, tanto públicas como de gestión privada, interesadas en formar parte de este espacio de aprendizaje y gestión. Durante el acto de presentación se brindarán detalles sobre el cronograma de trabajo, las instancias de capacitación y los requisitos para la conformación de los bloques estudiantiles que representarán a cada establecimiento durante el ciclo legislativo del presente año.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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