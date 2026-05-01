El trabajo es con derecho o es esclavo

La CGT Regional Gualeguaychú, en uso de sus facultades y en representación de las y los trabajadores de nuestra ciudad, alza su voz en este día de lucha y reflexión para ratificar de forma inquebrantable su compromiso histórico con la defensa de los derechos laborales, la unidad del movimiento obrero, la justicia social y la previsión social, bajo los pilares irrenunciables de la soberanía política.

Atravesamos un contexto crítico. Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que parece encerrado en teorías de destrucción total de las estructuras del Estado.

Estas políticas económicas, diseñadas para el beneficio de unos pocos, han demostrado no ser efectivas para el conjunto de la sociedad, provocando el desmantelamiento de nuestras industrias y la entrega desmedida de nuestras reservas minerales y recursos estratégicos.

Ante el intento de invisibilizar la fuerza del trabajo, hacemos eco de las palabras del Papa Francisco, quien con sabiduría expresó: "El pueblo pobre, si no se resigna, recupera su dignidad".

No nos resignamos. Estamos convencidos de que un trabajo digno para todas y todos es posible y es el único camino para la reconstrucción de la Patria. En esta jornada emblemática, saludamos a nuestra clase trabajadora con la fortaleza que solo nos brinda la unidad.

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA! ¡VIVA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO! CGT REGIONAL GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú, Entre Ríos

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