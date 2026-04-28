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Guale POLICIALES

Detuvieron a una mujer que llevaba objetos ocultos dentro de un peluche

Una mujer de 25 años fue detenida en la madrugada de este martes luego de ser interceptada con objetos escondidos dentro de un oso de peluche de gran tamaño, en un procedimiento realizado en la zona de Jujuy y Bolivia.

28 Abr, 2026, 14:48 PM

El operativo se inició alrededor de las 02:50, tras una alerta del sistema de videovigilancia, que detectó a la mujer saliendo de un domicilio en Boulevard De León y Clavarino transportando el llamativo objeto.

 

A partir de esa situación, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y logró ubicarla a pocas cuadras. Al momento de ser abordada, la mujer arrojó el peluche al suelo y afirmó haberlo encontrado, pero los efectivos notaron que presentaba un peso y rigidez inusuales.

 

Al revisarlo, detectaron una abertura en la cabeza, donde se hallaron diversos elementos ocultos, cuya procedencia no pudo ser justificada.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad, se procedió a la detención de la mujer y al secuestro de los objetos. Además, durante un palpado preventivo se le encontraron entre sus prendas una pinza, una cuchilla y una trincheta, que también fueron incautadas.

 

La mujer, que se encontraría en situación de calle, fue trasladada a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen de los elementos.

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