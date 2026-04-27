El joven que hirió a la pareja de su madre se entregó a la policía

El joven tenía pedido de captura desde la noche del sábado, luego de ser señalado por su madre como el autor de una herida cortopunzante provocada a la pareja de esta tras una discusión.

La víctima fue trasladada al hospital, sometida a cirugía y permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital.

La madre del agresor, de 36 años y pareja del agredido, manifestó que su hijo tenía restricción de acercamiento a la casa y que los conflictos con su pareja eran de larga data.

Este lunes el joven decidió entregarse voluntariamente y ponerse a disposición de la justicia. Acompañado de familiares, fue trasladado a la Comisaría de Violencia Familiar y Minoridad donde quedó detenido.

Temas JUDICIALES