Gervasio Larrivey: estudio nuevo, Pasapalabra y el increíble festejo

El artista gualeguaychuense Gervasio Larrivey, que este domingo se consagró como “mejor maquillador” en el Martín Fierro de la Moda, manifestó en RADIO MÁXIMA que “todavía estoy soñando”.

Gervasio reveló que “como no habíamos comido ni tomado nada, pensábamos celebrar con un choripán en la costanera, pero hacía mucho frío. Fuimos a un local de comidas rápidas, no saben la cara de la gente cuando entramos de smoking y con un Martín Fierro en la mano…”.

“Lo voy a llevar a Guale y quiero que todo el mundo lo vea y se saque fotos”, dijo sobre la estatuilla del Martín Fierro.

“Tengo el teléfono explotadísimo de felicidad, estoy muy emocionado. Tenía un deseo de celebrar mi historia personal, con un trabajo siempre atrás y en silencio”.

Anunció por otra parte que “Iván me dijo que voy a ir a Pasapalabra… mirá que te van a llamar en serio, me encanta el programa y él es un caballero, una de las personas más educadas y respetuosas del medio”.

Agregó que “no sé qué puede pasar después de esto, yo nombré la inauguración del estudio nuevo, este premio es un gran aliciente en un contexto medio complejo. Fue inesperado y celebro que el premio haya sido en este momento”.

Dijo además que “no me lo puedo creer, pero sentirse el mejor en algo, aunque sea por un rato, es muy gratificante que toda una comunidad te lo confirme. No tiene que ver con el egocentrismo, pero sí siento que valió la pena tanto sacrificio”.

“Fue todo improvisado, me olvidé de agradecerle a mis alumnas, pero son colegas también”, mencionó sobre el mensaje al recibir el premio.