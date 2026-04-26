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Guale REPARACION DE CALLES

Comenzó la reconstrucción integral del adoquinado de Las Casuarinas

La obra consta del retiro total del pavimento articulado existente, la renovación completa de la estructura de capas y la ejecución de redes de agua y cloaca en todos los lotes del corredor vial

26 Abr, 2026, 14:54 PM

El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante la reconstrucción total del pavimento adoquinado de calle Las Casuarinas, entre Panozzo y Perito Moreno, en la zona norte de la ciudad, con un abordaje que va desde la subrasante hasta la superficie de rodadura y que no deja ningún componente de la estructura vial sin renovar.

 

Los trabajos comenzaron con el desarme completo de la calzada existente, adoquín por adoquín, para luego retirar la totalidad de la cama de arena sobre la que reposaban las piezas.

 

Con la base de tierra de la calle en tierra al descubierto, los equipos —entre ellos una motoniveladora y una retro— procedieron a la consolidación de la subrasante con cemento en los sectores de mayor fragilidad, una intervención que garantiza que el nuevo paquete estructural tenga una base firme y homogénea sobre la cual trabajar.

 

En paralelo, los trabajadores de la Cooperativa “El Serrucho” aprovechó la apertura de la calzada para extender las conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe cloacal a todos los lotes frentistas, incluidos aquellos que aún no cuentan con edificaciones, con el objetivo de evitar futuras roturas del pavimento para instalar servicios de manera individual.

 

Sobre la subrasante compactada y consolidada —con un espesor especial de 20 centímetros— se vierte luego la losa de hormigón H-13 de 15 centímetros de espesor, una capa que le otorgará al pavimento la capacidad portante necesaria y que, al mismo tiempo, actúa como barrera impermeable para bloquear el ascenso de humedad desde el subsuelo, una de las causas históricas del deterioro prematuro de los adoquinados urbanos.

 

Una vez fraguada la base de hormigón, se tenderá la cama de arena limpia de 6 centímetros de espesor sobre la que los operarios colocarán, uno por uno y con limpieza manual previa, los adoquines articulados, con una pendiente transversal del 2,5 % hacia las cunetas para asegurar el escurrimiento del agua pluvial.

 

El diseño estructural también contempla la ejecución de la cuneta de apoyo para los cordones cuneta prefabricados existentes, elemento que sellará las filtraciones laterales que históricamente comprometían la integridad de la base.

 

La reconstrucción integral de una calle de adoquines no es solo una tarea de superficie, sino que este trabajo busca corregir deformidades y un deterioro acumulado durante los últimos años

 

Además, se busca tender la infraestructura de servicios que el crecimiento urbano demanda y de devolver a los vecinos una calzada diseñada para durar, que no requerirá intervenciones correctivas en el corto o en el mediano plazo, y que demuestra que la inversión pública bien ejecutada es, en definitiva, la más eficiente.

 

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