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Guale MALVINAS

Gualeguaychú rendirá homenaje a los héroes del Crucero ARA General Belgrano

El 4 de mayo a las 15:30 se realizará un acto conmemorativo donde se entregará el decreto que declara Ciudadanos Ilustres a los veteranos y a los héroes caídos de Gualeguaychú.

27 Abr, 2026, 18:50 PM

El Gobierno de Gualeguaychú realizará un acto en homenaje a los héroes del Crucero ARA General Belgrano, en el marco de las acciones de memoria y reconocimiento a quienes participaron en la Guerra de Malvinas. La actividad es impulsada por el Área de Malvinas y contará con la presencia de autoridades, veteranos y familiares.

 

El encuentro se llevará a cabo el 4 de mayo a las 15:30 en la Plaza Sargento Dimotta, un espacio significativo para la comunidad donde se desarrollará la ceremonia central. La convocatoria está abierta a vecinos que deseen acompañar este momento de reflexión y reconocimiento colectivo.

 

Durante el acto se entregará el Decreto N.º 12.386, mediante el cual se declara Ciudadanos Ilustres a los Veteranos de Guerra y a los Héroes Caídos de Gualeguaychú, como forma de reconocimiento institucional a su compromiso y a la defensa de la soberanía nacional.

 

La iniciativa busca sostener la memoria y promover el reconocimiento social en torno a uno de los episodios más significativos de la historia reciente argentina. En este marco, el homenaje al Crucero ARA General Belgrano adquiere un valor simbólico profundo al recordar a quienes dieron su vida en el conflicto.

 

La jornada también se plantea como un espacio de encuentro entre generaciones, orientado a reflexionar sobre el legado de los veteranos y la importancia de transmitir estos valores.

 

A través de este tipo de acciones, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la soberanía, mediante políticas públicas que reconocen y visibilizan la historia de quienes defendieron al país.

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