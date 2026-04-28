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Guale FIN DE SEMANA LARGO

Gualeguaychú ya tiene un 73% de reservas para el fin de semana largo

Con una agenda que incluye la Expo AutoCamping TV en los galpones del puerto y el recital de La Renga, la ciudad anticipa buena ocupación. La oferta se complementa con propuestas gastronómicas, paseos náuticos y circuitos culturales.

28 Abr, 2026, 18:22 PM

De cara al próximo fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador, Gualeguaychú registra un 73% de reservas en plazas habilitadas, un indicador que refleja el fuerte interés por el destino y anticipa días con actividad económica y turística sostenida en distintos sectores de la ciudad.

 

Dentro de la agenda prevista para residentes y visitantes, uno de los principales atractivos será la Expo AutoCamping TV 2026, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo en los Galpones del Puerto. La propuesta reunirá a expositores del turismo itinerante con exhibición de motorhomes, casas rodantes, equipamiento específico, espacios comerciales, patio gastronómico y diversas actividades para todo público.

 

En paralelo, la ciudad será sede del esperado recital de La Renga, que se presentará el sábado 2 de mayo en el Espacio Astra, ubicado en Boulevard De León y San Juan; el show contará con formato de campo general y se espera la llegada de público de distintos puntos del país en el marco de la gira nacional de la banda.

 

A estas iniciativas se suma la oferta turística habitual que caracteriza a Gualeguaychú, con una amplia variedad de propuestas gastronómicas, termas, paseos por la costanera y excursiones náuticas. También se destacan los circuitos naturales, las visitas a museos y los espacios culturales.

Gualeguaychú vuelve a instalarse como una de las opciones más elegidas de la región para disfrutar del descanso y el esparcimiento.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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