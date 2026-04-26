Con arma de fuego amenazan y obligan a una joven a subir a un vehículo

En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Novena intervino en un procedimiento llevado a cabo en inmediaciones de calles Almeida, entre Colombo y Rivadavia.

El accionar policial se originó a partir de una comunicación del operador del Comando Radioeléctrico en turno, quien solicitó la localización de un automóvil Audi A3, color negro, sin dominio colocado, cuyos ocupantes habrían obligado a una femenina a subir al rodado en la zona del puerto, presuntamente bajo amenazas con arma de fuego.

En circunstancias en que los efectivos se encontraban de recorrida por barrio Zuppichini, lograron divisar el vehículo en cuestión estacionado en la intersección de Almeida casi Colombo. A escasos metros, se observaba a una pareja joven manteniendo una discusión, por lo que se procedió a la identificación y reducción del masculino, propietario del automóvil.

Al realizarle un palpado preventivo, se constató que el sujeto poseía en el bolsillo derecho de su bermuda una réplica de arma de fuego de plástico, color negro. Informada la situación al Fiscal de Género en turno, dispuso la aprehensión del individuo y su traslado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado.

Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo y de la réplica del arma, dándose intervención a personal de Policía Científica y al mecánico policial de turno, labrándose las actuaciones correspondientes.

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