Más de 500 personas participaron de la charla de Luciano Vicentin en Gualeguaychú

Más de 500 personas participaron este viernes 11 de septiembre del encuentro con Luciano Vicentin en el Estadio Municipal de Vóley de Gualeguaychú. El jugador de la Selección Argentina compartió experiencias y aprendizajes de su carrera profesional en una jornada que reunió a buena parte de la comunidad vinculada a la disciplina.

Acompañaron la actividad el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y el concejal Raymundo Legaria.

La charla se desarrolló en el marco del programa Aprender Haciendo, impulsado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos junto a la Dirección de Deportes de Gualeguaychú, y contó con la presencia de jugadores y jugadoras, entrenadores, profesores, familiares y vecinos interesados en el deporte.

Participaron clubes de la ciudad, representantes de la Asociación de Vóley Gualeguaychú y equipos que forman parte de la Liga Municipal de Vóley, además de delegaciones provenientes de otras localidades entrerrianas. Muchos de los jóvenes asistieron con las camisetas de sus respectivas instituciones.

La charla tuvo un formato participativo y permitió que los presentes realizaran preguntas directamente al jugador. Además, Vicentin compartió una actividad práctica con chicos y chicas que se sumaron a realizar diferentes ejercicios y técnicas de vóley dentro de la cancha.

Uno de los momentos sobre los que hizo especial referencia fue su salida del país a los 20 años para continuar su carrera en el exterior. Vicentin contó que aquella experiencia, siendo todavía joven y lejos de su entorno habitual, fue una etapa exigente que lo obligó a madurar y terminó siendo determinante en su formación personal.

Durante su encuentro con los jóvenes, hizo especial hincapié en la importancia de tener objetivos y sostenerlos con convicción. “No solo en el deporte, sino también en la vida. El objetivo es tratar de aprender, saber lo que quieren, ponerse una meta y tratar de lograrla”, expresó.

También destacó el valor de disfrutar las etapas formativas más allá de los resultados deportivos y alentó a los juveniles a aprovechar las posibilidades que brinda el deporte para viajar, generar amistades, conocer otras realidades y crecer como personas.

“A mí me hubiese encantado de más chico poder escuchar una charla de un jugador de la Selección Argentina”, señaló Vicentin al valorar la posibilidad de conversar con jóvenes que actualmente atraviesan sus primeras etapas dentro de la disciplina.

La jornada también incluyó sorteos de pelotas y de una camiseta de la Selección Argentina firmada por el propio jugador.

Al finalizar, Vicentin valoró especialmente la convocatoria y el vínculo generado durante su regreso a la provincia. “Me pone contento estar de vuelta en Gualeguaychú. Me alegra mucho compartir con tanta gente, volver a la provincia y poder charlar con muchos chicos que se están formando”, expresó.

Municipalidad de Gualeguaychú