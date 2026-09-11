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Guale SIN JUICIO POR JURADOS

El policía que disparó a su mujer se declaró culpable y fue condenado a diez años de prisión efectiva

Mariano Corvalán iba a ser juzgado en juicio por jurados, pero las partes aceptaron un juicio abreviado. Ya detenido en la UP9, el ex policía participó por videoconferencia y reconoció su culpabilidad.

11 Sep, 2026, 14:30 PM
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El 20 de septiembre era la fecha asignada para la selección de jurados y el 21 comenzaban las audiencias.

El intento de femicidio agravado por violencia de género y el uso de arma reglamentaria de funcionario público podían llevar al ex sargento Mariano Corvalán, a una pena mínima de 14 años.

 

En la última audiencia, el abogado Alfredo Vitale, que ejercía la defensa del ex policía, había solicitado prisión domiciliaria hasta el comienzo del juicio, alegando un fuerte estado depresivo. Tras pasar por distintos peritajes médicos se desestimó el planteo y horas después, el imputado prescindió de los servicios del abogado y solicitó un defensor público.

 

Pablo Ledesma, defensor oficial, habría planteado a su defendido la posibilidad de reducir la pena aceptando la culpabilidad y renunciando a los plazos de apelación, lo que fue planteado también a la otra parte con la defensa del abogado Pablo Di Lollo y aceptado desde el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Jorge Gutiérrez.

 

Este viernes, en horas del mediodía, en audiencia presidida por el juez Tobías Podestá, se acordó una pena de diez años de prisión efectiva y la renuncia a los plazos de apelación.

 

Mariano Corvalán seguirá detenido en la Unidad Penal N°9, mientras su ex esposa, con secuelas graves e irreversibles tras el disparo de arma de fuego, continúa en tratamiento de rehabilitación.

 

El hecho sucedió en agosto de 2025 en la casa que compartían junto a la pequeña hija de ambos. Corvalán le disparó con su arma reglamentaria y luego intentó suicidarse.

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