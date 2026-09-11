Allanamiento y detención por un robo violento

En el marco de la investigación por una causa caratulada como "Robo", en la que el autor habría golpeado, amenazado y sustraído la billetera a un hombre de 26 años, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Belgrano y Guido Spano.

En el lugar se notificó de la medida judicial a la madre del principal investigado y se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, fue detenido el responsable, un hombre de 23 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y fue trasladado para su alojamiento en Jefatura, donde permanecerá mientras continúan las actuaciones correspondientes

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