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Guale POLICIALES

Allanamiento y detención por un robo violento

El procedimiento se realizó en una vivienda, en inmediaciones de calles Belgrano y Guido Spano, en el marco de una investigación por golpes, amenazas y robo.

11 Sep, 2026, 18:43 PM
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En el marco de la investigación por una causa caratulada como "Robo", en la que el autor habría golpeado, amenazado y sustraído la billetera a un hombre de 26 años, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Belgrano y Guido Spano.

 

En el lugar se notificó de la medida judicial a la madre del principal investigado y se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

 

Como resultado del procedimiento, fue detenido el responsable, un hombre de 23 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y fue trasladado para su alojamiento en Jefatura, donde permanecerá mientras continúan las actuaciones correspondientes

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