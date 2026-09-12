Caso Valentina Díaz: confirmaron la condena de 3 años y 8 meses a Demián Ferrari

La Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó el fallo de primera instancia de Gualeguaychú y ratificó la condena a 3 años y 8 meses de prisión efectiva contra Demián Ferrari, por el homicidio culposo de Valentina Díaz, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad.

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de 2023. Ferrari circulaba al volante de un Volkswagen Golf junto a Valentina como acompañante y tras realizar maniobras imprudentes, chocó contra un árbol en calle Estrada, frente al Corsódromo.

La joven le había manifestado reiteradamente descender del rodado, sin embargo, el conductor le impidió bajarse, maniobró marcha atrás y continuó la conducción a alta velocidad. Instantes después, perdió el control y chocó contra el árbol.

Valentina Díaz sufrió severas lesiones que desencadenaron en la muerte. Los peritajes determinaron además que Ferrari manejaba con 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras la condena dictada en octubre de 2024, la defensa del imputado elevó un recurso de casación solicitando su absolución o, subsidiariamente, la quita de la figura de privación de la libertad y una pena de ejecución condicional.

En su apelación, la defensa argumentaba que Ferrari era inimputable por sufrir un cuadro psiquiátrico severo que le impedía comprender la criminalidad de sus actos. Asimismo, planteaba la incidencia de la falta de uso del cinturón de seguridad y la patología preexistente de la víctima (miastenia gravis) en el desenlace fatal, cuestionando además la existencia de la privación de la libertad.

Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó de manera unánime cada uno de los agravios. Los jueces sostuvieron que las pruebas médicas, los testimonios y los mensajes previos evidenciaron que Ferrari se encontraba consciente, orientado y con capacidad plena de autodeterminación.

Respecto a la privación ilegítima de la libertad, la sentencia remarcó la credibilidad de los testigos que observaron el desesperado intento de Valentina por descender del vehículo antes del choque definitivo.

A su vez, los magistrados concluyeron que el resultado fatal fue generado por la conducción temeraria e imprudente de Ferrari y no por factores externos imputables a la víctima. Con las costas a cargo del recurrente, la condena impuesta en Gualeguaychú quedó plenamente ratificada, pero aún no se encuentra firme y la defensa puede acudir ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Fuente: Diario El Argentino.