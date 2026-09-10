Colocaron el Portal de Acceso del Anfiteatro en la Costanera del Tiempo

Tras un trabajo artesanal realizado por el personal de la Dirección de Espacios Verdes, el Gobierno de Gualeguaychú colocó el Portal de Acceso a la Plaza de la Cultura, conocida popularmente como el Anfiteatro ubicado en la Costanera del Tiempo.

La estructura fue montada este miércoles por la mañana mediante un operativo que contó con una grúa y la coordinación a cargo de una cuadrilla, la cual realizó el montaje del trabajo que ahora se constituye como un nuevo atractivo en ese espacio público.

La fabricación del portal consistió en la talla artesanal de la palabra "Anfiteatro" sobre un poste de quebracho colorado, tarea que estuvo a cargo de los carpinteros del taller municipal y que se realizó sobre un madero que tiene una historia propia dentro de la infraestructura ferroviaria local.

Este poste, de 0,30 por 0,30 por 6 metros y con un peso aproximado de 600 kilos, formó parte del puente del ferrocarril que atravesaba el arroyo Munilla, traza por la que hoy circula la avenida Parque.

Tras el desmantelamiento de esa estructura, la pieza pasó al depósito de Vialidad Nacional en Gualeguaychú, y años más tarde el Municipio gestionó ante ese organismo la cesión de varios ejemplares para su reutilización en el espacio público.

Durante unos siete años, los postes permanecieron guardados en el depósito del Parque Unzué a la espera de un nuevo destino, como lo es ahora la fabricación del Portal de Acceso al Anfiteatro.

Las letras que componen la palabra "Anfiteatro" fueron talladas y quedaron resaltadas en blanco sobre la superficie oscura del quebracho, la que fue tratada previamente con un producto que le aporta un brillo protector y realza su veteado original.