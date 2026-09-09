Alfaro deja Salud municipal y se suma al equipo del hospital

9 Sep, 2026, 20:47 PM
Si bien no hay confirmación oficial al respecto, Maximaonline pudo saber que en las últimas horas se habrían producido cambios en el equipo de trabajo del hospital Centenario dirigido por la doctora Andrea Martins.
Esos cambios habrían requerido sumar a Alfaro, por lo que este habría presentado su renuncia al cargo municipal para asumir al provincial.
Se desconoce quién ocupará el lugar de Alfaro, aunque trascendió que podría continuar con el esquema que venía funcionando pero sin subsecretario al frente.
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