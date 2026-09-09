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Guale CAMBIOS

Alfaro deja Salud municipal y se suma al equipo del hospital

El doctor Pablo Alfaro, quien estaba al frente de la subsecretaría de Salud municipal, habría presentado su renuncia al cargo para sumarse al equipo directivo del hospital Centenario.

9 Sep, 2026, 20:47 PM
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Si bien no hay confirmación oficial al respecto, Maximaonline pudo saber que en las últimas horas se habrían producido cambios en el equipo de trabajo del hospital Centenario dirigido por la doctora Andrea Martins.

 

Esos cambios habrían requerido sumar a Alfaro, por lo que este habría presentado su renuncia al cargo municipal para asumir al provincial.

 

Se desconoce quién ocupará el lugar de Alfaro, aunque trascendió que podría continuar con el esquema que venía funcionando pero sin subsecretario al frente.

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