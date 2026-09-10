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Guale DONACIÓN DE SANGRE

Gualeguaychú será sede de una jornada nacional sobre donación de sangre y médula ósea

Este viernes 11 de septiembre, Gualeguaychú será sede de una Jornada Nacional sobre donación de sangre y médula ósea, un encuentro que reunirá a especialistas y referentes de distintas instituciones vinculadas a la donación y a la salud.

10 Sep, 2026, 15:55 PM
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La actividad es impulsada por la ONG Donar en Vida y se desarrollará en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú (Estrada 1080). Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos relacionados con la donación de sangre y de médula ósea, con exposiciones a cargo de especialistas del INCUCAI, Cucaier y el Banco de Sangre del Hospital Centenario, entre otros referentes.

 

En representación del Hospital Centenario participarán la directora, Dra. Andrea Martins, y el jefe del Banco de Sangre Dr. Iván Leiva, quienes formarán parte de este espacio de intercambio y concientización sobre la importancia de fortalecer la donación voluntaria.

 

Además, durante la mañana se llevará adelante una colecta de sangre, de 8 a 12, y quienes quieran podrán realizar la inscripción al Registro de Donantes de Médula Ósea, generando una oportunidad concreta para contribuir con pacientes que necesitan un trasplante.

 

A partir de las 10 de la mañana y hasta las 16, se desarrollarán distintas exposiciones de especialistas, que permitirán profundizar sobre la donación, el funcionamiento de los registros y la importancia de contar con donantes voluntarios.

 

Desde el Hospital Centenario se destaca la importancia de acompañar y participar de estas iniciativas que permiten informar, generar conciencia y promover la donación como un acto solidario que puede ayudar a salvar vidas.

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