"La Planta de Tratamiento del Parque Industrial se encuentra operativa y en régimen”, dice la CODEGU

A continuación publicamos textual el comunicado recibido:

CODEGU y la Comisión Administradora del Parque Industrial informan a la comunidad sobre el estado actual de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). La misma se encuentra operativa y en régimen, con un programa permanente de mantenimiento, control e incorporación de tecnología orientado a garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Controles y análisis oficiales

En el marco de la situación judicial vinculada al funcionamiento de la Planta, se ha apelado la resolución correspondiente y el recurso fue concedido, por lo que el proceso continúa su trámite en las instancias previstas por la Justicia.

En este contexto, el 19 de mayo de 2026, personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizó, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, la toma de muestras en el punto de vuelco final de la planta (Muestra ML1 - Precinto N° 004503) y en el punto de su derrame en el Río Gualeguaychú, donde se tomó una muestra (Muestra M2 - Precinto N° 004557). Dichas muestras fueron remitidas por el propio Juzgado Federal a laboratorio oficial para su análisis.

De acuerdo con los análisis oficiales, las muestras líquidas identificadas como "ML1" y "M2" NO EVIDENCIARON valores por fuera de lo normado en el Decreto Reglamentario N° 5837/91 de la Ley 6260 de la Provincia de Entre Ríos, "Límites permitidos a cursos de agua", Anexo I, y su modificatoria Decreto 5394/96, como en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051. Lo mismo sucedió con todas las demás muestras tomadas dicho día, la cuales dan DENTRO DE RÉGIMEN.

Valores del 19/05/2026

ML1 - Precinto N° 004503

- DBO: 12 mg/l - Límite: menor a 50 (Decreto 5837 ER)

- DQO: 88 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 8,12 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

- Coliformes Termotolerantes (nmp/100ml): menor a 1,8 – Límite: máximo 5000 (Decreto 5837 ER)

- Escherichia Coli: Ausencia – Límite: no establecido (Decreto 5837 ER)

M2 - Precinto N° 004557

- DQO: 38 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 7,75 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

Inversión y modernización

Durante los últimos meses en la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG se incorporó nuevo instrumental para el control de procesos: oxímetro, pH-metro y fotómetro multiparamétrico. Se renovó el sistema de recirculación de lodos activos con dos nuevas bombas y se optimizó la transferencia de oxígeno en el canal de oxidación. Se revisaron y reacondicionaron equipos electromecánicos existentes y se construyó una plataforma de hormigón de 11 metros por 4 metros para el montaje de los nuevos soplantes.

Asimismo, se modernizó el sistema de desinfección mediante la incorporación de un sistema automático de dosificación de cloro, con sensor de cloro residual en línea, bomba dosificadora y sistema de monitoreo con alarmas. Fueron adquiridos un tanque horizontal de 3.000 litros y uno vertical de 3.000 litros, con capacidad para aproximadamente dos meses de operación.

Mayor control sobre los efluentes industriales

Continúa la toma sistemática de muestras en las salidas de las distintas industrias, en diferentes días y horarios, para contar con información representativa sobre las descargas.

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto para registrar caudales y calidad de los efluentes. La primera etapa contempla la construcción de cuatro cámaras de aforo en establecimientos con mayores volúmenes. En ellas se instalan sensores de pH, DQO, caudal y turbidez que enviarán información a una central en la Planta. Ya se encuentran instaladas las cabinas correspondientes a dos empresas.

Este sistema permitirá disponer de información instantánea e histórica y avanzar hacia un esquema de control cada vez más automatizado, trazable y basado en datos. En una segunda etapa se prevé ampliar progresivamente el monitoreo al resto de las empresas del Parque Industrial.

Una infraestructura esencial

La continuidad operativa de la Planta resulta esencial tanto para la preservación ambiental del río Gualeguaychú como para la continuidad de la actividad de las empresas radicadas en el Parque Industrial, que requieren del tratamiento centralizado de sus efluentes. Por este motivo, las acciones realizadas forman parte de un proceso continuo de mantenimiento, inversión, control y modernización de la infraestructura.

Desde CODEGU y la Comisión Administradora del PIG reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo esta infraestructura, incorporando tecnología y mejorando permanentemente la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

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