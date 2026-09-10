Quedó en terapia intensiva el piloto de la avioneta fumigadora

En horas del mediodía de este jueves, personal de la Comisaría Séptima tomó conocimiento de un accidente aéreo ocurrido en la zona rural denominada “Dos Hermanas”.

El piloto se llama Néstor Gentile, tiene 56 años y es de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una avioneta fumigadora marca Piper Pawnee, por razones que se tratan de establecer, habría perdido el control y precipitado a tierra. El piloto tendría domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del fuerte impacto, el piloto, un hombre de 56 años, fue asistido inicialmente por trabajadores de la zona, quienes lo trasladaron hasta inmediaciones de la Ruta Nacional N.º 14, donde posteriormente fue derivado en ambulancia al Hospital Centenario.

El hombre ingresó al nosocomio presentando lesiones, quedando internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo observación médica y a la espera de evolución.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Séptima, Comisaría Larroque, División Policía Científica y Médico de Policía, contando además con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Ceibas y Gendarmería Nacional.

Por disposición del Fiscal Auxiliar Dr. Facundo Álvarez, y una vez cumplidas las diligencias correspondientes, la aeronave fue entregada a su propietario, quien se hizo cargo de la misma.