Piden oraciones por un motociclista, internado en terapia intensiva del Hospital Centenario

Juan Luis Larrosa, de 32 años, se encuentra en terapia intensiva del Hospital Centenario tras un siniestro vial ocurrido en Ceibas en la noche de este viernes.

En las redes sociales se piden oraciones por el joven hombre que iba acompañado por su hijo de 13 años en la moto.

El hecho ocurrió en zona del Polideportivo Municipal de Ceibas. Fue a las 21,39 en calles Las Calandrias y Los Espinillos. Allí chocaron un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 47 años con una moto Motomel Skua , en la que circulaban Larrosa y el menor, quienes fueron asistidos por una ambulancia del hospital Eva Duarte y luego trasladados al Hospital Centenario.

Trabajaron en el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas (móvil N° 24) y hospital y Policía de Ceibas.