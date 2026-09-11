Más de 20 voluntarios realizaron su donación de sangre

En el marco de la jornada, 21 donantes voluntarios se acercaron al móvil dispuesto en el lugar para realizar su donación de sangre. Trabajadores del Servicio de Hemoterapia del Hospital Centenario estuvieron a cargo de las extracciones y, además, realizaron las inscripciones al Registro de Donantes de Médula Ósea a aquellas personas que así lo requirieron.

La actividad contó con la presencia del intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico, y de Susana Olivera, referente de Donar en Vida, quien compartió la historia de la ONG y destacó la importancia de generar espacios de concientización y promoción de la donación voluntaria. También participaron promotores de donación de sangre de diferentes puntos del país.

En representación del Hospital Centenario estuvieron su directora, Dra. Andrea Martins, y el jefe del Banco de Sangre, Dr. Iván Leiva. Martins destacó el trabajo que viene realizando el servicio en la promoción de la donación de sangre y de médula ósea, y la respuesta que se brinda mediante transfusiones a pacientes de Gualeguaychú y de toda la región.

Por su parte, Leiva repasó datos estadísticos de los últimos años y valoró especialmente el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad para fortalecer la donación. En este sentido, adelantó que próximamente se realizarán nuevas campañas junto a clubes de la ciudad, con el objetivo de continuar ampliando la participación de la comunidad.

La jornada permitió así combinar capacitación, intercambio y una acción concreta de solidaridad, reforzando la importancia de contar con donantes voluntarios para sostener la atención de pacientes que requieren transfusiones y trasplantes.

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