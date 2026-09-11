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Guale JORNADA NACIONAL

Más de 20 voluntarios realizaron su donación de sangre

Este viernes se realizó en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú una Jornada Nacional sobre donación de sangre y médula ósea, impulsada por la ONG Donar en Vida, que reunió a especialistas, instituciones y promotores de la donación.

11 Sep, 2026, 20:23 PM
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En el marco de la jornada, 21 donantes voluntarios se acercaron al móvil dispuesto en el lugar para realizar su donación de sangre. Trabajadores del Servicio de Hemoterapia del Hospital Centenario estuvieron a cargo de las extracciones y, además, realizaron las inscripciones al Registro de Donantes de Médula Ósea a aquellas personas que así lo requirieron.

 

La actividad contó con la presencia del intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico, y de Susana Olivera, referente de Donar en Vida, quien compartió la historia de la ONG y destacó la importancia de generar espacios de concientización y promoción de la donación voluntaria. También participaron promotores de donación de sangre de diferentes puntos del país.

 

 

En representación del Hospital Centenario estuvieron su directora, Dra. Andrea Martins, y el jefe del Banco de Sangre, Dr. Iván Leiva. Martins destacó el trabajo que viene realizando el servicio en la promoción de la donación de sangre y de médula ósea, y la respuesta que se brinda mediante transfusiones a pacientes de Gualeguaychú y de toda la región.

 

Por su parte, Leiva repasó datos estadísticos de los últimos años y valoró especialmente el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad para fortalecer la donación. En este sentido, adelantó que próximamente se realizarán nuevas campañas junto a clubes de la ciudad, con el objetivo de continuar ampliando la participación de la comunidad.

 

La jornada permitió así combinar capacitación, intercambio y una acción concreta de solidaridad, reforzando la importancia de contar con donantes voluntarios para sostener la atención de pacientes que requieren transfusiones y trasplantes.

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