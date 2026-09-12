Vecinos en alerta: la Municipalidad reflota el proyecto de una antena de Telecom en el barrio de Obras Sanitarias

La Municipalidad de Gualeguaychú dio inicio formal al proceso de Participación Ciudadana correspondiente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la eventual radicación de un soporte de antenas de tecnología 5G en Schachtel y Avenida 2 de Abril, barrio de Obras Sanitarias, lo que reactivó la oposición de vecinos.

“Tengamos presente que estamos rodeados de escuelas como Pío XII, Villa Malvina, Pablo Haedo, 90 José S. Álvarez , 58 Alfredo Villalba, Club Juvenil del Norte, escuela 106 Pellegrini, y además el Centro de Salud Schachtel”, remarcaron los vecinos.

“Esto afectará a niños y jóvenes con semejante radiación, es necesario ir a firmar en disconformidad y estar atentos si nos convocan a manifestarnos. "Por la salud y la vida de todos", advirtieron.

Consulta pública

En ese sentido, la Municipalidad dispuso dos vías de acceso a la documentación oficial; por un lado, la consulta en formato físico se puede realizar en la sede de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el predio del ex Mercado Municipal (ex Frigorífico), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 . En dicho espacio administrativo se habilitó un Libro de Actas oficial donde las personas residentes y representantes de entidades intermedias pueden asentar formalmente sus opiniones, sugerencias, objeciones técnicas o consultas sobre el proyecto. El plazo vence el martes 15-09 a las 13hs.

Al respecto, los vecinos expresaron que “el municipio no hizo una buena comunicación; hay una falla total de gestión a nivel comunicacional; máxima por el impacto que esto tiene en la población. Además, en la Municipalidad dicen que se deben hacer presentes en la oficina para firmar; hoy fui y les planteé que pasaba con las personas que tienen algún impedimento físico o de otra índole”, planteó una vecina.

En el mismo lugar, hace un tiempo atrás, se hicieron los cimientos para la torre, pero el reclamo vecinal impidió que la obra avanzara.