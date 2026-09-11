Urribarri, Aguilera y Báez ya cumplen sus penas en el pabellón de Adultos Mayores de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Alejandro Mondragón, director principal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, informó en RADIO MÁXIMA que el exgobernador Sergio Urribarri y los exfuncionarios Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, cumplirán sus penas en el pabellón de Adultos Mayores de la Unidad Penal 9, granja penal El Potrero de Gualeguaychú.

Los tres ex altos funcionarios llegaron en la mañana de este viernes a la unidad carcelaria ubicada a pocos kilómetros de Gualeguaychú.

Indicó que “en 2024 nosotros ocupamos parte del hospital modular para crear un pabellón de adultos mayores, donde hoy hay 13 internos, el sector va a ser ese, van a compartir pabellón. Es un pabellón colectivo y ellos van a compartir todo el día. El pabellón tiene 17 celdas, dos baños, una cocina con heladera y un patio común para todos, que se cierra a las 17. La celda individual no se cierra, permanece abierto y las 17 celdas comunicadas por el pasillo”.

Las celdas

Agregó que “son celdas de 3x4, tienen una cama, una mesita de luz y nada más. Y tienen cámaras de seguridad. Hay dos baños colectivos con duchas. Son personas de más de 60 años, algunos con problemas de salud, varios de ellos con causas por abusos”.

Dijo también que “en el pabellón creo que hay un televisor colectivo en el comedor, pueden tener un televisor. Hoy la única condición es que no sea un Smart, una pantalla led, pero no hay prohibición para ningún interno. Que no sea Smart por la conexión a internet”.

Sobre la comida, Mondragón dijo que “por lo general retiran la comida y pueden comer con el resto o en la celda. Muchas veces se cocinan ellos, tienen esa posibilidad, o comer lo que llevan los familiares. No van a tener beneficios especiales, sino los mismos de quienes ocupan ese pabellón”.

Ejecución de la pena

Mondragón dijo que la propuesta para el traslado a Gualeguaychú “sale del Servicio Penitenciario. Nosotros consideramos que la Unidad Penal de El Potrero es un lugar más adecuado para que se cumpla la condena, hay más espacio, es más tranquilo y podemos garantizar la seguridad”.

Añadió que “nosotros lo tuvimos en un sector de la Unidad Penal 1 de Paraná, que ya no existe. La unidad penal tiene 1065 internos y están quedando pocos espacios”.

“Hay que ser sinceros y realistas, estamos hablando de unexgobernador de dos mandatos. Y nosotros, así como cuidamos la seguridad de internos abusadores, de las fuerzas de seguridad y demás, en este caso lo tenemos que hacer igual. Es nuestro trabajo individualizar cada caso, cada interno, cada causa. Buscamos que no haya problemas de convivencia”, manifestó.

Las condenas

Los condenados son Sergio Urribarri, dos veces exgobernador de Entre Ríos, exembajador argentino en Israel; el exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; y el numerario de la Cámara de Senadores, y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera

Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia —que investigó el desvío millonario de fondos del Estado entrerriano destinados a publicidad oficial y emprendimientos personales durante su gestión como gobernador— quedó totalmente firme luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara los recursos de su defensa, derivando en su detención efectiva.

Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y exfuncionario legislativo, fue condenado a seis años y medio de prisión por ser considerado partícipe necesario en el mismo esquema de corrupción y desvío de fondos públicos ventilado en la megacausa de Entre Ríos. Al igual que el exgobernador y el exministro Pedro Báez, la Justicia ordenó su arresto inmediato y efectivo tras quedar firmes las sentencias dictadas por el máximo tribunal.

Pedro Báez (exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos) fue condenado a seis años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, al ser hallado culpable como partícipe primario de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en la misma megacausa de corrupción vinculada al desvío de fondos de publicidad oficial junto a Sergio Urribarri. Al rechazar la Corte Suprema los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas, la sentencia quedó firme y se ordenó su captura y cumplimiento efectivo de la pena.