Este domingo vuelve el Paseo Alem con feria, música y artesanías

La Comisión Vecinal Barrio del Puerto, con la logística del Gobierno de Gualeguaychú y el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante este domingo 13 de septiembre la edición 52 del Paseo Alem.

La actividad se desarrollará de 15 a 19 h sobre calle Leandro N. Alem, desde Del Valle hasta Andrade. Bajo el lema “Que el Paseo Alem sea construcción y disfrute de todos”, la jornada contará con artesanías, producciones creativas, actividades para diferentes edades y presentaciones artísticas.

El Paseo Alem nació en abril de 2019 por iniciativa de los vecinos del Barrio del Puerto, con el objetivo de mejorar el entorno, fortalecer los vínculos y generar una instancia de participación a través del arte y la creatividad. Con el paso de las ediciones, la actividad se incorporó a la agenda habitual del barrio.

La realización del paseo se encuentra contemplada en la Ordenanza Nº 12.621, que establece las condiciones para la utilización de calle Alem una vez al mes. De acuerdo con la normativa, la venta en la vía pública no está autorizada fuera de las fechas previstas ni sin la inscripción correspondiente.

Los feriantes interesados en participar deben inscribirse exclusivamente mediante un formulario de Google, cuyo enlace se publica cada mes a través de las redes sociales de la Comisión Vecinal Barrio del Puerto.

La organización cuenta además con un Manual Operativo para Feriantes, que reúne pautas vinculadas con la difusión, el armado, el funcionamiento y el desarmado de cada edición.

La participación es gratuita. Al finalizar la jornada, los feriantes pueden realizar una colaboración voluntaria mediante una alcancía, cuyo aporte es distribuido entre los artistas que participan del escenario.

Municipalidad de Gualeguaychú