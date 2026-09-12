 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale COLABORACIÓN

Gualeguaychú y Pueblo Belgrano firmaron un convenio para integrar el Observatorio Turístico

El acuerdo entre el EMTURER y la microrregión permitirá unificar la medición de datos, generar estadísticas confiables y orientar la toma de decisiones públicas y privadas para el desarrollo de la actividad.

12 Sep, 2026, 15:12 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El Gobierno de Gualeguaychú fue sede de la firma del convenio marco de colaboración recíproca para la implementación del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER) entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) y la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

 

La rúbrica del acuerdo estuvo encabeza por el presidente del EMTURER, Jorge Satto, el secretario ejecutivo del organismo, Sebastián Bel, y los presidentes municipales de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, acompañados por funcionarios provinciales, locales y representantes del sector privado regional. Vale destacar que, la ciudad de Gualeguaychú, fue parte de la prueba piloto que se implementó en septiembre de 2025 junto a otros siete municipios entrerriano.

 

La incorporación a este sistema establece un trabajo articulado para la recolección, sistematización y análisis de información turística de manera descentralizada. Bajo esta modalidad, los municipios aportan datos locales periódicos mientras que el organismo provincial brinda asistencia técnica, herramientas tecnológicas y capacitación metodológica para el relevamiento.

 

El Observatorio Económico Turístico es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos que cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. La plataforma cuenta con reconocimiento por adoptar indicadores internacionales avalados por ONU Turismo, integrando dimensiones económicas, ambientales y sociales para evaluar el impacto de la actividad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

COLABORACIÓN Mauricio Davico Municipalidad CONVENIO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso