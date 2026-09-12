Gualeguaychú y Pueblo Belgrano firmaron un convenio para integrar el Observatorio Turístico

El Gobierno de Gualeguaychú fue sede de la firma del convenio marco de colaboración recíproca para la implementación del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER) entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) y la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

La rúbrica del acuerdo estuvo encabeza por el presidente del EMTURER, Jorge Satto, el secretario ejecutivo del organismo, Sebastián Bel, y los presidentes municipales de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, acompañados por funcionarios provinciales, locales y representantes del sector privado regional. Vale destacar que, la ciudad de Gualeguaychú, fue parte de la prueba piloto que se implementó en septiembre de 2025 junto a otros siete municipios entrerriano.

La incorporación a este sistema establece un trabajo articulado para la recolección, sistematización y análisis de información turística de manera descentralizada. Bajo esta modalidad, los municipios aportan datos locales periódicos mientras que el organismo provincial brinda asistencia técnica, herramientas tecnológicas y capacitación metodológica para el relevamiento.

El Observatorio Económico Turístico es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos que cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. La plataforma cuenta con reconocimiento por adoptar indicadores internacionales avalados por ONU Turismo, integrando dimensiones económicas, ambientales y sociales para evaluar el impacto de la actividad.

Municipalidad de Gualeguaychú