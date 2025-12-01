Marcos Henchoz presenta su libro sobre historias de Gualeguaychú

En RADIO MÁXIMA, Henchoz anticipó que las historias son del Gualeguaychú de 1910 a 1940, y se detiene en cuestiones sociales, en “la vida de gente común”. El libro trata, entre otros temas, sobre las trabajadoras del Frigorífico, la sexualidad y la prostitución en Gualeguaychú y la discapacidad.

“Historias y vidas de Gualeguaychú de antaño. Aproximaciones a su historia social durante la primera mitad del siglo XX”. Autor: Marcos Henchoz. Editorial Rodolfo A. García.

Presentación: martes 2 de diciembre, a las 20, en la biblioteca popular “Rodolfo A. García”

Difusión del libro y del autor

Sinopsis. Aborda contenidos vinculados a la inclusión de los ejercicios físicos como ordenador de valores cotidianos y definición de la sexualidad en la categoría masculino/femenino. Otro capítulo está vinculado a al binomio normal/anormal en el ámbito educativo. También, hay un estudio sobre las trabajadoras del exfrigorifico Gualeguaychú, considerando aspectos como su origen familiar, filiación política, participación gremial, entre otros. Por último, hago una aproximación al estudio sobre la prostitución en la ciudad: problemáticas, legalidad, redes vinculares y de Trata.

Es un libro que se podría definir como de historia social, ya que estudia a la gente común con sus prácticas y rituales más que a los grupos de élite, gobernantes o cuestiones de Estado. Aborda la “primera mitad de siglo XX”, con temas seleccionados que sus orígenes antes de ese período y continúan hasta el día de hoy. Son líneas de estudio e investigación que considero poco abordadas en nuestra historia local.

Podríamos preguntarnos, atento al período estudiado, acerca de la doble moral que se practicaba en todos los ámbitos o ¿quiénes eran los normales y anormales? ¿quién establecía esa categoría? ¿por qué incluirla en el sistema educativo? ¿qué objetivos se plantearon al incorporar la educación física en las escuelas? ¿cuál era el paradigma del momento? ¿qué pasaba con las mujeres de los sectores más vulnerables de nuestra zona? ¿existía la explotación laboral? ¿quiénes eran las obreras? ¿qué presencia tenía la prostitución en nuestra ciudad? ¿era legal esa actividad? Estas son algunas de las tantas preguntas que me hice para la escritura del libro.