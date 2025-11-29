Alerta amarillo para Zárate y el sur de Entre Ríos

18:45 h – 29 Nov#Alerta por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 – Nivel inicial de activación. Riesgo bajo/moderado.

La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN establece un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para la localidad de Zárate y alrededores, incluyendo el sur de Entre Ríos.

Vigencia: Tormentas Domingo por la noche. Advertencia oficial• Tormentas, algunas localmente fuertes.• Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 30 y 70 mm.

Actividad eléctrica y posible caída de granizo.• Ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Situación Operativa 1 (UCE):Monitoreo intensivo y preventivo.

Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento. Próxima actualización: Mañana Domingo 07:00 h.