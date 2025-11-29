 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Alerta amarillo para Zárate y el sur de Entre Ríos

El Observatorio Climático Barómetro emitió un alerta a las 18,45 del sábado, con vigencia hasta las 7 del domingo.

29 Nov, 2025, 18:49 PM

18:45 h – 29 Nov#Alerta por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 – Nivel inicial de activación. Riesgo bajo/moderado.

 

La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN establece un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para la localidad de Zárate y alrededores, incluyendo el sur de Entre Ríos.

 

Vigencia: Tormentas Domingo por la noche. Advertencia oficial• Tormentas, algunas localmente fuertes.• Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 30 y 70 mm.

 

Actividad eléctrica y posible caída de granizo.• Ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Situación Operativa 1 (UCE):Monitoreo intensivo y preventivo.

 

Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento. Próxima actualización: Mañana Domingo 07:00 h.

Temas

EL TIEMPO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso