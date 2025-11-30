 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale EMPLEO

Dos supermercados y dos bazares firmaron convenios de inserción laboral

Seis personas comenzarán sus prácticas laborales desde diciembre, tras la firma de acuerdos impulsados el 27 de noviembre por la Oficina de Empleo para fortalecer la inserción en el mercado de trabajo.

30 Nov, 2025, 21:04 PM

El Gobierno de Gualeguaychú firmó el 27 de noviembre nuevos convenios laborales que permitirán que 6 personas inicien sus prácticas en diciembre, con perspectiva de inserción en el mercado de trabajo. La iniciativa es resultado del trabajo de intermediación que realiza el equipo técnico de la Oficina de Empleo, encargado de articular entre el sector comercial y productivo privado y quienes buscan incorporarse al empleo formal.

 

Desde el Gobierno local se impulsan acciones permanentes para mejorar las oportunidades de quienes están desocupados, acompañando desde la elaboración del currículum hasta la creación de puestos y la vinculación con empleadores para entrevistas laborales.

 

En esta ocasión, dos supermercados y dos bazares de la ciudad se sumaron a la propuesta, asumiendo un compromiso social al abrir sus puertas para la formación de quienes iniciarán sus prácticas. Los comercios participantes brindarán instancias de aprendizaje en sus rubros, con el objetivo de que los practicantes adquieran conocimientos, desarrollen competencias y, eventualmente, puedan incorporarse a las plantillas de trabajo, fortaleciendo así sus posibilidades de inserción laboral.

 

Actualmente, la Oficina de Empleo continúa activa en la búsqueda de nuevas empresas dispuestas a generar oportunidades, con especial énfasis en los sectores turístico, hotelero, gastronómico y afines, de cara a la temporada 2025/26.

 

Quienes deseen sumarse al programa Fomentar Empleo, ya sea como empleadores o como personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales, pueden acercarse a Belgrano 115, de 7 a 13h, para recibir información y asesoramiento.

EMPLEO

