El verano que viene: estadías breves y reservas de último momento

Aunque remarcó que es necesario hacer promociones, apostar por la innovación, y “estar atentos a lo que pasa en la sociedad”. “No creo que tengamos, salvo el finde de carnaval, reservas muy anticipadas, va a ser día a día, semana a semana, y las estadías serán breves”, explicó.

"El año pasado la temporada no venía tan suelta, como en otras, y cuando sacamos una semana antes "Me Río de Janeiro", pegó fuertemente y fue uno de los fin de semanas largos muy buenos. Nosotros, como estado y equipo de trabajo, tenesmo que estar atentos a lo que pasa en la sociedad, no para juzgar si está bien o está mal, sino para posicionar a Entre Ríos que es el objetivo nuestro", comentó Bel.

"Nunca vi que un ministro de x cartera esté comunicando la campaña publicitaria de turismo de su provincia, estamos todos trabajando. Es muy fuerte que el gobernador se haga cargo y se la esté jugando, nos hace feliz y con ganas de seguir trabajando", agregó el Director de Turismo.

"Vamos a tener un buen verano, pero hay que seguir trabajando", concluyó Bel.

Temas VERANO TEMPORADA CAMPAÑA TURISMO