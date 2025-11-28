Proyecto inclusivo: este viernes a las 19, Carnaval con Todos

Este viernes desde las 19, en el corsódromo, se presentará el Carnaval con Todos, un destacado proyecto inclusivo en Gualeguaychú, con entrada libre y gratuita.

Participarán la escuela José Facio, Santa Rita, Taller Protegido Emanuel, la Asociación Sindrome de Down y ALIUM.

Será una muestra de carnaval con el desarrollo de vestuario, percusión, danza, maquillaje, escenografía y producción escénica.

Seis meses de trabajo

Docentes de Emanuel destacaron en RADIO MÁXIMA, que el proyecto llevó seis meses de trabajo. La iniciativa fue impulsada por la EPEI 23 “Emanuel”, a través de los docentes de la grupalidad O.V.O. y Estéticos, y acompañada por la Dirección de Cultura, a cargo de Luis Castillo, con el apoyo del Fondo Municipal de las Artes.

Las docentes resaltaron el amor, el compromiso y la participación para darle forma a la presentación, además de la felicidad de los alumnos.

El contenido artístico se construyó a partir de la historia de Gualeguaychú: el río, las culturas ancestrales, la leyenda fundacional y las expresiones actuales que sostienen la identidad cultural de la ciudad, con el carnaval como eje central.

El cierre

El cierre contará con la participación de Compañía de Danza Cadencia, Batucada Femenina Las Audaces, Portabanderas del Carnaval del País y el Premio Rony 2025 del Corso Matecito. También acompañará Leticia Nazzar junto a un equipo de aproximadamente 20 colaboradoras encargadas del maquillaje de los estudiantes.

A su vez, la Tribuna Activa se sumará a la coreografía final sobre la pasarela, consolidando un cierre colectivo que resalta la integración.

Más información en instagram.com/carnavalcontodos.