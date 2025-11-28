Olano: “No negamos la demanda social, pero no hay que hacer politiquería”

Olano se refirió a la demanda social y admitió que la situación se “mantuvo pareja, no ha incrementado, ni ha disminuido. Sigue siendo estable”, pero advirtió que “no hay que hacer politiquería”.

“La pobreza es estructural, hace 30 años que desgraciadamente nuestro país está así. Con la pobreza, con la miseria y con la vulnerabilidad de la gente no se debería hacer politiquería. Hay quienes se embanderan con la pobreza y no tienen ni idea lo que está pasando la gente”, subrayó el funcionario.

Olano identificó que los puntos donde se canalizan la mayor parte de las demandas, son los centros de Salud. Estas son canalizadas por las trabajadoras sociales, y se trata de brindar contención a las personas en vulnerabilidad.

“Aconsejo que se acerquen a los centros de salud mas cercanos. No solamente curan, sino también están las especialidades, las trabajadoras sociales, las nutricionistas, las caminatas activas, hay un universo de talleres que ocurren dentro. Escuchan y son centros de contención, tenemos el personal capacitado”, resaltó.

En otro orden, dijo que las personas en situación de calle es un tema que se trabajó en conjunto con la Policía. “Nunca salió una foto y nunca va a salir una foto de una persona en situación de calle. Son abordadas por esta gestión”, remarcó.

Asimismo, aclaró que muchas no son de Gualeguaychú, o están de paso por la ciudad. “Cuando quieren volver a su ciudad, hacemos de nexo con la ciudad de origen, para que el gobierno de esa ciudad ponga recursos para ese habitante”, indicó Olano.