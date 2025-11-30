El autor del crimen de Reverdito quedará en libertad condicional

La causa instruida en Gualeguaychú tuvo su origen en enero de 2023, en la ciudad de Larroque, donde el joven Alexander Reverdito, de 20 años, fue atacado a golpes por Héctor Gonzales, luego de las celebraciones de fin de año. Horas después Reverdito falleció en el Hospital Centenario lugar adonde había sido trasladado por la gravedad de los golpes.

Gonzáles fue detenido e imputado de homicidio simple y tras la elevación a juicio de la causa, se realizó un Juicio por Jurados en el mes de noviembre de 2024, donde el jurado popular halló culpable al imputado, pero bajó la calificación de homicidio simple a homicidio preterintencional (establece una pena de 1 a 6 seis años de prisión) al entender que los golpes que había propinado a la víctima no habían tenido la intención de matar.

El juez técnico Mauricio Derudi sentenció a 3 años de prisión efectiva a Héctor Gonzales y esta sentencia fue recurrida por la defensa técnica del imputado, Matías Lonardi.

La Cámara de Casación presidida por el Dr. Darío Perroud e integrada por las vocales María Girogio y Evangelina Bruzzo, hizo lugar al planteo argumentando la buena conducta durante el proceso penal y la prisión preventiva; revocando parcialmente la sentencia de Derudi y

