Sida en Gualeguaychú: hay avances importantes pero preocupa el no uso de preservativos

En el caso de Gualeguaychú, dijo que “el 99 por ciento de transmisión son por relaciones sexuales sin uso de preservativo, además vemos muchísima sífilis en el consultorio, se aceleró en los últimos años”.

"Estamos con un seguimiento activo y controlado de 150 pacientes, y el 95 por ciento están indetectables, nosotros estamos cumpliendo con ese objetivo. Indetectable quiere decir que el paciente está bajo tratamiento, no se detecta, el virus está negativizado", explicó la profesional de la salud. "Este año tuvimos diagnósticos tardíos y fallecimientos, eso habla de oportunidades perdidas de diagnóstico previo, faltan muchísimas campañas. El promedio de edades, entre 35 y 40 años", deslizó.

En cuanto a los medicamentos

"Una ley establece la provisión gratuita y constante, al igual que por obras sociales en caso de tratamientos. Pueden presentarse síntomas por contagio reciente, pero algunos síntomas desaparecen. Los más llamativos son por la enfermedad avanzada. De allí la importancia de testearse aún sin síntomas, es la mejor forma de diagnosticarse. Se pueden hacer test rápidos, con resultados en pocos minutos. En el Consultorio Amarillo del Hospital se hacen, en los centros de salud también", dijo Azar.