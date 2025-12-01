Los comercios se preparan para las ventas navideñas

En tal sentido, hay coincidencias de que el movimiento de consultas y las primeras ventas ya ha comenzado. Hay variedad de precios y muchas ofertas. El arbolito, por tradición, se arma el próximo lunes 8.

"Empezamos a lo que es plantear navidad entre 10 y el 11 de noviembre, siempre con anterioridad, ya que el 8 se arma el arbolito. Hubo muchas ventas, con respecto a la navidad del año pasado hubo muchos cambios, la gente se anticipó a comprar todo. En octubre, ya estaban preguntando a ver cuando íbamos a poner en venta lo de navidad".

"Para ser fin de mes, venía en alza, bastante bien, no se esperaba esto pero si teníamos la esperanza de que remonte antes. Estamos manejando unos precios muy accesibles", deslizó Darío.

Lo que más se vende

"Se están vendiendo muchas luces, adornos también. Las luces están desde 2999 hasta lo más caro que salen 28 mil pesos. Los adornos desde 629 pesos para arriba, el más caro sale 4500. Con 10 mil pesos o 12 como máximo, dejas un arbolito re contra armado", especificó.

Temas NAVIDAD COMERCIOS VENTAS PRECIOS