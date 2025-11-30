 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO VIAL

Un automóvil volcó en el ingreso a una estación de servicio en ruta 14

El siniestro ocurrió a la altura del km 52. Un automóvil con cuatro ocupantes, entre ellos un menor, volcó en el ingreso a una estación de servicio. Bomberos, policía y ambulancia trabajan en el lugar.

30 Nov, 2025, 17:16 PM
Unidad de rescate
Unidad de rescate

Pasadas las 16:30, personal de Comisaría Séptima concurre al km 52, de la Ruta Nacional 14, donde un automóvil Renault Logan había sufrido un vuelco.

 

En sentido sur-norte para ingresar a la estación de servicio, el vehículo volcó en la cuneta de acceso. Su conductor habría manifestado calcular mal el ingreso y reducir la velocidad de ruta para el mismo, lo que provocó el despiste.

 

El hombre estaba acompañado por otras dos personas mayores y un menor. Se solicitó personal de Emergencia para atender a un adulto y la presencia de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú para la extracción del vehículo.

Temas

SINIESTRO VIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso