Un automóvil volcó en el ingreso a una estación de servicio en ruta 14

Pasadas las 16:30, personal de Comisaría Séptima concurre al km 52, de la Ruta Nacional 14, donde un automóvil Renault Logan había sufrido un vuelco.

En sentido sur-norte para ingresar a la estación de servicio, el vehículo volcó en la cuneta de acceso. Su conductor habría manifestado calcular mal el ingreso y reducir la velocidad de ruta para el mismo, lo que provocó el despiste.

El hombre estaba acompañado por otras dos personas mayores y un menor. Se solicitó personal de Emergencia para atender a un adulto y la presencia de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú para la extracción del vehículo.

