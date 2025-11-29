“Es un golpe anímico y económico”. El productor que perdió la cosechadora y 15 hectáreas de trigo

“Fue una bola de fuego en cuestión de segundos, solamente tuve tiempo de abrir la puerta de la cabina y saltar”, relató en RADIO MÁXIMA Guillermo Reichel, el productor que estaba trabajando en un campo de El Potrero y sufrió el incendio de la cosechadora y 15 hectáreas del trigo que estaba cosechando.

“Estoy sobrellevando el estado de shock que me tocó sobrepasar cuando estaba trabajando y me sorprendieron las llamas en la cosechadora. Tuve la posibilidad de abrir la puerta y saltar para abajo porque el fuego tomaba inmediatamente la cosechadora”, manifestó. El incendio fue en las primeras horas de la tarde del viernes en calles 11, entre 3 y 4 de El Potrero, a pocos kilómetros de Gualeguaychú.

Explicó además que “la cabina de la cosechadora está en la parte delantera, y el fuego empezó en la parte trasera, donde hay un tanque de combustible de 650 litros”.

Lesiones en el rostro

Añadió que “igualmente fui alcanzado por las llamas, que me produjeron lesiones en el rostro. Me asistió una enfermera de los Bomberos, fue rápida la asistencia y no pasó a mayores gracias a los vecinos que de una manera muy rápida tomaron cartas en el asunto”.

Guillermo Reichel dijo además que “los vecinos llamaron a los Bomberos. Mariano Tinti, un colega productor como yo, me asistió rápidamente y puso a todo su personal a ayudar”.

El productor indicó que “yo estaba cosechando trigo de mi propiedad. El fuego se expandió muy rápidamente con la alta temperatura, más el combustible y los componentes inflamables de la cosechadora, y el cultivo seco también inflamable. Se quemaron unas 15 hectáreas de trigo, por suerte no llegó a campos vecinos”.

Qué pudo haber pasado

“No sé qué pasó, porque a la máquina le venimos haciendo el mantenimiento de lubricante, combustible, estaba muy bien mantenida, no sabemos lo que pudo causar el problema, era la segunda campaña que hacía con la máquina, la tenía por un acuerdo de financiación. Tiene una cobertura vigente del seguro y veremos los pasos a seguir”.

También manifestó Reichel que “estamos en un 10, un 15 por ciento del área para cosechar y nos sucede esto, que nos afecta en lo anímico y en lo económico, porque somos tres familias que dependemos de esto y quedamos muy comprometidos. El campo es arrendado. Es una situación que no se la deseo a nadie”.

“Una cosechadora de estas tiene una capacidad de 5 a 6 hectáreas por hora, en una jornada de 12 horas debería estar haciendo 50 hectáreas. Ahora hay vecinos que me han ofrecido ayuda para levantar el cultivo, que una vez cosechado va a los acopios y termina en el puerto, este año está prometedora la cosecha de trigo. Para uno como productor pequeño, se necesitan muchos años para adquirir una cosechadora de estas características”, dijo finalmente Reichel. El teléfono para comunicarse con él es 3446 640498.