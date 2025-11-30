Noviembre se despide con inestabilidad y baja temperatura

Gualeguaychú y el Departamento continúa en alerta amarilla. El área podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
En tanto que, para los Departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante, continúa vigente la alerta naranja por fuertes tormentas.
El ingreso de aire fresco continuará este lunes, con temperaturas en ascenso durante la semana, alcanzando los 34°C el próximo viernes
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.