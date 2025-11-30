Noviembre se despide con inestabilidad y baja temperatura

Gualeguaychú y el Departamento continúa en alerta amarilla. El área podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto que, para los Departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante, continúa vigente la alerta naranja por fuertes tormentas.

El ingreso de aire fresco continuará este lunes, con temperaturas en ascenso durante la semana, alcanzando los 34°C el próximo viernes

Temas TIEMPO