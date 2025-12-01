 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale RECUPERACIÓN

La felicidad de Manu Astorga: perdió un dedo por una yarará pero pudo volver a tocar

Manuel Astorga, el joven músico de Gualeguaychú que sufrió la mordedura de una víbora yarará el 3 de agosto, y el 18 de agosto le cortaron el dedo índice, puede volver a tocar la flauta traversa porque el instrumento fue modificado.

1 Dic, 2025, 11:17 AM

El instrumento lo modificó Pablo Suárez, docente y luthier de Paraná, “que hizo un trabajo impresionante, funciona genial la modificación, lo que hizo fue agregar una llave o botón para que lo pueda activar con lo que me quedó del dedo, así que básicamente toco la flauta con eso”.

“Era profesor mío, yo lo conocí en pandemia, y me allanó muchísimo el camino como flautista, yo venía estudiando solo y con mi vieja Paulina que toca la flauta traversa”.

 

Manuel junto a su profesor, Pablo Su&aacute;rez
Manuel junto a su profesor, Pablo Suárez

 

"Yo tenía toda la mano afectada al principio porque estuvo quieta mucho tiempo y no me respondía bien, no solo para la flauta. Con el paso del tiempo, la música me ejercitó la mano y la tengo prácticamente normal, toco flauta, guitarra, violín, charango, la percusión, instrumentos andinos…

Este domingo toco en Colón con mi familia y una orquesta, así que estamos volviendo", relató Manuel.

 

"Ya estoy en la mitad de la carrera de la escuela de música popular de Avellaneda, logré meter 11 materias anuales a pesar de todo, me está yendo muy bien. Los profes me han ayudado y pude seguir cursando. Son dos carreras a la vez, una de instrumentista y a la vez las materias pedagógicas para ser profesor", dijo sobre su actualidad en la Facultad.

 

"Han sido meses interesantes, pero todo se fue acomodando y le estamos encontrando la solución a todo esto que se está arreglando. Encontré gente que me ayudó con mucho amor y mucha paciencia", concluyó el joven flautista.

