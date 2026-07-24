Luciano: "No saben controlar los comedores y le dan todo a un foráneo en perjuicio del comercio local"

Entre Ríos, Gobierno de improvisados

Reconocen su ineficiencia a costo de los intereses de los entrerrianos.

Cuando nos gobierna alguien que hace años no vive en la provincia, aunque tenga su domicilio en Paranacito los resultados no son buenos, el gobierno está lleno de 011 como se les dice a los que viene de Buenos Aires.

OSER es una muestra, venía a revolucionar todo y a terminar con los amparos por los malos manejos y, los amparos se dan en mayor medida que antes.

También en (IOSPER) hoy OSER venían a terminar con la corrupción, denunciada por el gobierno actual y no hay ninguna denuncia en curso que se sepa.

Lo de los comedores escolares es otra muestra de la des-provincialización que realiza nuestro gobierno provincial

“El gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares, una medida que —según argumenta la administración provincial— busca dejar atrás un modelo vigente durante más de dos décadas al que califica de haber tenido "irregularidades, desigualdades y escasos controles". Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reforma garantizará igualdad en la calidad nutricional, fortalecerá la fiscalización de los recursos públicos y liberará a las escuelas de tareas administrativas.” https://www.maximaonline.com.ar/sociedad/el-gobierno-de-entre-rios-defiende-su-nuevo-sistema-de-comedores-ante-irregularidades-y-escasos-controles.htm

Por lo que se sabe el contrato es por alrededor de $100.000.000.000,00 o CIEN MIL MILLONES DE PESOS.

Lo que demuestra el gobierno provincial es su propia ineficiencia de no poder controlar el destino de los dineros públicos que van a alimentar a los niños entrerrianos en las escuelas, eso es lo que ellos mismos arguyen como excusa para que venga un foráneo y se lleve ese sideral monto que, ahora no va a ser destinado a los comercios de cada ciudad donde se vienen proveyendo los comedores escolares.

Todas las semanas vemos que crean organismos nuevos con innumerables nombramientos de políticos:

“El Poder Ejecutivo de Entre Ríos oficializó la designación de las autoridades que encabezarán la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (Aabiper), un organismo creado por la Ley Nº 11.210 para centralizar y regular las actividades vinculadas a los inmuebles del dominio estatal, tanto de la administración centralizada como descentralizada”. https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/se-oficializo-la-cupula-la-nueva-agencia-bienes-inmuebles-n10269432.html

Se siguen incrementando los gastos para conchabar a gente de distintos partidos, se crean nuevos cargos “Políticos” que, bien se podrían ocupar con personal de planta muy idóneos que la “Política” no tiene en cuenta, es quedar bien con todos así cuando vengan las elecciones todos me acompañarán, de manual, pero a costa de los impuestos de los entrerrianos y, por eso se siguen postergando cosas básicas como sería mejores sueldos para los maestros, médicos, enfermeros, policías, etc., NO primero “La Política”.

Volviendo al tema de los comedores escolares se podría haber implementado otro sistema de control, si ese es el problema, no, lo mejor es que otro se lleve los dineros públicos a otro lado, el daño que esto genera al castigado comercio provincial por la no compra en cada pueblo de esos insumos es inconmensurable.

En el tema ambiental es notoria la falta de control, un ejemplo de la última denuncia que realice representando al Ing Carlos Humberto Cadoppi Frigerio es de los Barrios Náuticos La Venecia Entrerriana y Sagastume, están a la vista de todos y, en lugares que la ley prohíbe, pero, los funcionarios responsables ni se enteran, solo por denuncias públicas o penales como es este caso se enteran o hacen como que se enteran. Otro que denuncie personalmente es el tema de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del parque industrial de Gualeguaychú que, no estaba funcionado y son responsables del control la secretaría de ambiente provincial y la subsecretaría municipal

La improvisación y la falta de compromiso que vemos en quienes nos gobiernan, prima sobre toda lógica, el sentido común, y el sentido de pertenencia, la falta de control de la secretaría de Ambiente, aumentar los gastos con este nuevo ente Aabiper y el tema de los comedores escolares los que perdemos somos los entrerrianos, los políticos profesionales que siempre nos gobiernan NO, siempre caen parados.

Ricardo José Luciano.

Abogado.