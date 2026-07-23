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Guale BOMBEROS

Principio de incendio en una vivienda movilizó a los Bomberos Voluntarios

Las llamas se originaron en el cielorraso del comedor, aparentemente por una falla eléctrica.

23 Jul, 2026, 20:56 PM
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Alrededor de las 20h de este jueves, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Moreno 390 de Gualeguaychú.

 

Concurrió el móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y se constató un incendio en el cielorraso del comedor, presuntamente originado por una falla eléctrica.

 

Se realizaron tareas de extinción y seguridad, retirándose una superficie aproximada de 3 × 3 metros del cielorraso afectado.

 

Posteriormente, se verificó el resto de las habitaciones de la vivienda para descartar la propagación del fuego y la presencia de focos remanentes.

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