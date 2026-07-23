Principio de incendio en una vivienda movilizó a los Bomberos Voluntarios

Alrededor de las 20h de este jueves, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Moreno 390 de Gualeguaychú.

Concurrió el móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y se constató un incendio en el cielorraso del comedor, presuntamente originado por una falla eléctrica.

Se realizaron tareas de extinción y seguridad, retirándose una superficie aproximada de 3 × 3 metros del cielorraso afectado.

Posteriormente, se verificó el resto de las habitaciones de la vivienda para descartar la propagación del fuego y la presencia de focos remanentes.