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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre tras sorprenderlo robando en el interior de un automóvil

Un hombre de 39 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendido mientras presuntamente robaba en el interior de un vehículo estacionado en la zona de Montiel y Luis N. Palma.

23 Jul, 2026, 16:18 PM
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El procedimiento se inició alrededor de las 2, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue alertado por un llamado que informaba sobre un individuo en actitud sospechosa, intentando abrir las puertas de automóviles estacionados.

 

Al llegar al lugar, los efectivos, junto a personal motorizado, localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante. Durante la intervención, el sospechoso arrojó al suelo dinero en moneda argentina y uruguaya, además de una cédula de identificación vehicular.

 

A pocos metros, los policías encontraron un automóvil abierto y con el interior completamente revuelto. Minutos más tarde se hizo presente el propietario del vehículo, quien reconoció como propios el dinero y la documentación recuperados.

 

Frente a esta situación, la Fiscalía de Propiedad dispuso la aprehensión del hombre por el presunto delito de hurto en flagrancia, quedando a disposición de la Justicia mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

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