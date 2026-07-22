El tiempo: del frío con lluvias a un gradual ascenso de temperatura en Gualeguaychú

Este miércoles, se anuncia inestable y húmedo. El arranque de la mitad de semana se presenta gris y desapacible. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con alta probabilidad de lluvias y lloviznas, especialmente durante la mañana, con acumulados que mantendrán el ambiente húmedo y la visibilidad reducida. Los vientos soplarán leves desde el sector sudeste.

Para el jueves, mejora temporaria y cielo cubierto. Pero las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse. Las precipitaciones quedarán atrás y dará paso a un cielo mayormente nublado, con vientos rotando suavemente hacia el noreste. A pesar de la persistencia de las nubes, la tarde ofrecerá un ambiente un poco más agradable en cuanto a la sensación térmica.

El viernes transcurrirá con alternancia de nubes y algunos momentos de sol. No se descartan algunos chaparrones muy aislados o lloviznas de corta duración durante las primeras horas del día, mejorando hacia la tarde con el correr de las horas. El viento se mantendrá leve del sector este y sureste.

El fin de semana comenzará con buenas condiciones meteorológicas en Gualeguaychú. Se espera una jornada de tiempo estable, con nubosidad variable, pero con amplios ratos de cielo parcialmente nublado. Ideal para actividades al aire libre durante las horas centrales del día, aunque el abrigo liviano seguirá siendo necesario por la mañana y al caer el sol.