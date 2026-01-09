 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale LIMPIEZA

Limpian con hidrolavadora los murallones de la plaza Almeida

Operarios trabajan sobre las superficies del espacio público con la nueva barredora, que cuenta con equipos para las labores, y con el apoyo de un tanque cisterna. El objetivo es remover hongos y mejorar la imagen de uno de los puntos más visitados.

9 Ene, 2026, 11:14 AM

El Gobierno de Gualeguaychú, con la labor del personal de la Dirección de Higiene Urbana, ejecuta una limpieza integral de los paredones y las instalaciones que rodean la plaza Almeida (ex plaza Colón), la cual está delimitada por las calles y avenidas Morrogh Bernard, Del Valle, San Lorenzo y Concordia.

 

El espacio público se ubica frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, en plena Costanera, un sector que recibe a miles de vecinos y turistas cada temporada de verano.

 

Las tareas se iniciaron esta semana sobre el tramo de San Lorenzo, continuaron sobre las instalaciones de Concordia y Del Valle, y proseguirán en la rampa y la explanada ubicada frente al río Gualeguaychú.

 

El operativo, compuesto por cuadrillas de como mínimo cinco operarios, dispone del apoyo de la barredora recientemente incorporada por el Gobierno de Gualeguaychú, la cual está equipada con sistema de lavado a presión.

 

El dispositivo también incluye un tanque cisterna perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes que permite recargar los equipos sin traslados a otras dependencias.

 

Para el proceso se utiliza una solución con cloro destinada a eliminar hongos presentes en murallones y en otras superficies del predio.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

LIMPIEZA Municipalidad GALPONES DEL PUERTO ESPACIOS VERDES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso