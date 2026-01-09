Limpian con hidrolavadora los murallones de la plaza Almeida

El Gobierno de Gualeguaychú, con la labor del personal de la Dirección de Higiene Urbana, ejecuta una limpieza integral de los paredones y las instalaciones que rodean la plaza Almeida (ex plaza Colón), la cual está delimitada por las calles y avenidas Morrogh Bernard, Del Valle, San Lorenzo y Concordia.

El espacio público se ubica frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, en plena Costanera, un sector que recibe a miles de vecinos y turistas cada temporada de verano.

Las tareas se iniciaron esta semana sobre el tramo de San Lorenzo, continuaron sobre las instalaciones de Concordia y Del Valle, y proseguirán en la rampa y la explanada ubicada frente al río Gualeguaychú.

El operativo, compuesto por cuadrillas de como mínimo cinco operarios, dispone del apoyo de la barredora recientemente incorporada por el Gobierno de Gualeguaychú, la cual está equipada con sistema de lavado a presión.

El dispositivo también incluye un tanque cisterna perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes que permite recargar los equipos sin traslados a otras dependencias.

Para el proceso se utiliza una solución con cloro destinada a eliminar hongos presentes en murallones y en otras superficies del predio.

Municipalidad de Gualeguaychú