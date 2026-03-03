 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VIOLENCIA DE GENERO

Más que los robos: el delito que más ocupa a la Policía de Gualeguaychú es el de violencia de género

Lo dijo en MÁXIMA el subjefe de Policía, quien enmarcó la mayoría de los delitos en una “problemática social compleja”.

3 Mar, 2026, 10:02 AM

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, hizo en RADIO MÁXIMA un diagnóstico del delito en Gualeguaychú, y aseguró que “el delito que más prevalece en Gualeguaychú, y que tiene que ver con un problema social, es el de violencia de género”.

 

“La jurisdicción de Comisaría Tercera (Norte), la Segunda (Sur), la Sexta (Oeste) son los puntos donde hay una problemática más social, hay hurtos y robos, y la Policía también atiende otros delitos más complejos como los casos de violencia de género, nosotros sabemos que ante un llamado debemos concurrir de manera urgente”, explicó.

 

Dijo además Asler que “en otras ciudades donde he estado pasa lo mismo, la mayor cantidad de detenciones son en contexto de violencia de género, por desobediencia judicial”.

 

Autores de Gualeguaychú

Asler mencionó que en la temporada de verano “hemos tenido delitos contra la propiedad, los autores han sido de esta ciudad. No existe el delito cero, pero en su mayoría los autores están identificados, la Justicia respalda nuestro trabajo y eso es un aliciente”.

 

“El mapa del delito se mantiene, estamos en contacto con vecinos a través del Consejo de Seguridad, es muy importante esa comunicación con los vecinos, es importante el aporte que hace el vecino con llamadas y las cámaras de seguridad”, destacó.

 

Sobre la autoría de hechos, manifestó que “tuvimos un delito del cuento del tío, una persona que sufrió un hecho y hay secuestro de vehículo y detención de los dos autores, gente que vino de Mendoza”.

VIOLENCIA DE GENERO Ciudad DELITOS POLICÍA RADIO MÁXIMA

