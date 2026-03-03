Se activó la alarma de un gimnasio y encontraron a un joven escondido en el predio

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras una alerta por detección de movimiento en el interior del establecimiento. Al arribar, y con la presencia del propietario, los efectivos ingresaron al predio para verificar la situación.

Durante la inspección, los policías descubrieron a un hombre que intentaba ocultarse entre la vegetación del lugar, por lo que fue reducido y detenido en el sitio.

Tras el procedimiento, intervino personal de Comisaría Tercera para realizar las actuaciones correspondientes. El joven fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se investiga su presunta participación en el intento de robo.