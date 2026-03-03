 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Se activó la alarma de un gimnasio y encontraron a un joven escondido en el predio

Un joven de 24 años fue detenido en la madrugada de este martes luego de que se activara la alarma de seguridad de un gimnasio ubicado en calle Clavarino, entre Fray Mocho y Santiago Díaz.

3 Mar, 2026, 10:37 AM

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras una alerta por detección de movimiento en el interior del establecimiento. Al arribar, y con la presencia del propietario, los efectivos ingresaron al predio para verificar la situación.

 

Durante la inspección, los policías descubrieron a un hombre que intentaba ocultarse entre la vegetación del lugar, por lo que fue reducido y detenido en el sitio.

 

Tras el procedimiento, intervino personal de Comisaría Tercera para realizar las actuaciones correspondientes. El joven fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se investiga su presunta participación en el intento de robo.

POLICIALES DETENIDO INTENTO DE ROBO PROCEDIMIENTO

