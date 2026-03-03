Luna de sangre: el portal energético que marca un antes y un después

Cuando ocurre una Luna de Sangre —producto de un eclipse lunar total— no solo estamos frente a un fenómeno astronómico. Desde la astrología y el tarot, se trata de un evento de alto impacto energético que acelera procesos personales y colectivos.

En mi experiencia como consultor astrológico y tarotista, los eclipses lunares actúan como catalizadores: precipitan decisiones, revelan información oculta y generan cierres que ya estaban en gestación.

Impacto astrológico: cierres, revelaciones y destino

Los eclipses trabajan sobre el eje de los nodos lunares, puntos vinculados al aprendizaje evolutivo y al propósito de vida.

Cuando la Luna se tiñe de rojo, la energía emocional se intensifica y pueden manifestarse:

• Finales inevitables en relaciones o proyectos.

• Conversaciones pendientes que salen a la luz.

• Movimientos laborales inesperados.

• Procesos de liberación kármica.

No se trata de “mala suerte”, sino de reordenamiento energético.

El Tarot durante la Luna de Sangre

En consulta, durante estos portales suelen aparecer arcanos mayores vinculados a transformación profunda:

• La Luna: trabajo con el inconsciente, intuición y miedos.

• La Torre: ruptura de estructuras obsoletas.

• La Muerte: cierre necesario para renacer.

• El Juicio: despertar y decisiones trascendentales.

El tarot no provoca los cambios; los traduce. Y durante un eclipse, esa lectura se vuelve más clara y directa.

¿Es un evento negativo?

No. Es un evento de alta intensidad.

La diferencia entre vivirlo como crisis o como evolución depende del nivel de conciencia con el que se transite el proceso. La resistencia genera conflicto; la aceptación abre caminos.

Ritual profesional de cierre y liberación

Este ritual está diseñado para canalizar la energía del eclipse de manera consciente y ordenada:

Elementos:

• Una vela blanca

• Papel y lapicera

• Un recipiente resistente al fuego

• Un vaso con agua

Procedimiento:

1. Encendé la vela con intención clara.

2. Escribí en el papel aquello que querés cerrar o soltar (situaciones, emociones, vínculos, patrones).

3. Leé en voz alta lo escrito, reconociendo el aprendizaje.

4. Quemá el papel en el recipiente mientras repetís:

“Libero lo que ya cumplió su ciclo. Me abro a mi evolución.”

5. Finalizá agradeciendo y dejando que la vela se consuma unos minutos más.

El vaso con agua simboliza equilibrio emocional y absorción de cargas energéticas.

Este acto no es superstición; es una herramienta simbólica que ordena la intención y el inconsciente.

Conclusión

La Luna de Sangre no llega para desestabilizar, sino para reestructurar.

Cada eclipse es una invitación a evolucionar. Y cuanto mayor sea la conciencia con la que se atraviese, más alineado estará el resultado con el propósito personal.

*MATÍAS ANDERSSON

Consultor Astrológico & Tarotista

Acompañando procesos de transformación con enfoque consciente y profesional.