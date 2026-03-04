Hay preocupación por nuevos robos de transformadores en zonas rurales

La Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informa a la comunidad que en las últimas horas se registraron dos nuevos robos de transformadores en la red eléctrica rural, hechos que generan una profunda preocupación institucional y graves perjuicios en la prestación del servicio.

El primer hecho ocurrió en la Capilla del Potrero, ubicada en la intersección de calles 4 y 7, donde delincuentes sustrajeron el transformador que abastecía de energía a la zona.

Posteriormente, en horas de la tarde, se recibió aviso de otro transformador robado en la intersección de calles 1 y 9, en la Estancia “Don Ángel”, lo que evidencia la reiteración de este tipo de delitos.

Desde la Cooperativa se advierte que el robo de transformadores se ha convertido en un verdadero flagelo, motivado principalmente por la extracción del cobre de los equipos para su posterior comercialización en el mercado ilegal.

Este tipo de hechos no solo implica importantes pérdidas económicas para la institución, sino que además provoca interrupciones del servicio eléctrico que afectan directamente a vecinos, establecimientos rurales, capillas, productores y emprendimientos de la zona.

Asimismo, se recuerda que la manipulación de estos equipos por personas no capacitadas representa un riesgo extremo para la vida, ya que se trata de instalaciones eléctricas de media tensión.

La Cooperativa ya se encuentra realizando las denuncias correspondientes y trabajando para restablecer el servicio en los sectores afectados, aunque se destaca que la reposición de estos equipos demanda tiempo y recursos significativos.

Desde la institución se solicita a la comunidad que, ante cualquier movimiento sospechoso cerca de instalaciones eléctricas o transformadores, se dé aviso inmediato a las autoridades policiales o a la Cooperativa, ya que la colaboración ciudadana resulta fundamental para combatir este tipo de delitos.

Finalmente, la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú reitera la necesidad de reforzar los controles sobre la comercialización de metales y endurecer las sanciones contra quienes participan en estas cadenas delictivas, que terminan perjudicando a toda la comunidad.

