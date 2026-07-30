Desde el IAPV instan a completar la revalidación de datos para acceder al sorteo y licitación de viviendas

"Mucha gente te dice que estaba inscripta hace 20 años, y que nunca le tocó. Esa gente cree que se anotó una vez y quedó de por vida, tenía razón, pero lo que pasa es que tanta fue la gente que se anotó que tampoco se puede hacer un sorteo con 6 mil personas, no es real. La mejor manera que encontramos fue esta para hacerlo con 3 mil", explicó Echandi en Máxima.

"Quizás la gente no escucha o no entiendo, o lo explicamos mal, no lo sé. Hay que remarcarle que tienen que escanear el documento para que queden registrados. Si tienen alguna duda o problema para realizar el trámite, se pueden acercar a las oficinas que los vamos a ayudar", dijo el responsable de IAPV.

"Con esta revalida vamos a tener un padrón real, vamos a poder decir de cuanto es la demanda, no hay un censo real, la única manera que teníamos nosotros para saber cuanta gente hay realmente es esta, le damos un año para que la gente se anote. Después de eso, vamos a depurar el padrón", aclaró Echandi.

Además, Echandi dijo que "en diciembre estaríamos en condiciones de hacer todo esto con las 42 viviendas. La licitación va a ser en octubre, es muy probable que combinemos con Municipalidad para hacer el acto como corresponde y que sea transparente. En noviembre deberíamos estar con el sorteo, lo ideal es entregar la casa cuanto antes se pueda".

"Todo lleva mil millones de pesos, hay formas de achicar ese costo si la Municipalidad se haría cargo del movimiento de suelo y cortes de calle. Esto es algo que estuvimos hablando informalmente ayer con ellos, siempre queremos darle una solución a esto. Si achicamos los costos, esos mil millones podrían bajar", confesó el responsable de IAPV de la ciudad.

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