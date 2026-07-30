Entre Freestyle X Red Bull: Se define al representante argentino en la competencia de rap más grande de la provincia

Esta competencia nace en la ciudad por 2023 con una gran convocatoria local desde su primera fecha, algo que sorprendió a Lautaro "Pitu" Abraham, el organizador del evento. Su objetivo era unir las ramas del Hip-Hop en un solo lugar y potenciar a toda una provincia.

Fecha por fecha se vinieron acercando gente de Gualeguay, de Concepción del Uruguay, de Concordia y demás lugares, pero el gran salto fue en las últimas dos fechas del primer año, cuando participaron Ramiro La Cabra y Noname, de Rosario y Santa Fé respectivamente, que se sumaron al cypher, el segmento por el cual destaca “La Entre”. Para la sexta edición de este segmento, fue que explotó todo, gracias a las performance de Deer D 747 y Shinovi Sambrailo, siendo este último una de nuestras primeras viralidades.

Pitu: “También en esta fecha nos conocimos con “Keki”, de Colectivo Morgana, que fue de soporte de sonido de la mano de Bia, el productor de aquel cypher, y hoy en día es mi mano derecha en esto y parte re contra importante del éxito que nos acompaña”.

A día de hoy, los Cypher de Entre Freestyle, son los más vistos en el idioma hispanohablante, dentro del ambiente de las competencias de rap. Cuenta con 21 ediciones hasta la fecha, contando las dos ‘Deluxe’, siendo estás las más virales: más de 200.000 reproducciones en Youtube y millones en Instagram.

CYPHER DELUXE #2 x KIDO BEATS - ENTRE FREESTYLE

Pitu: “Haber conseguido el Cupo al Torneo de Plazas de Red Bull fue una sorpresa impresionante y una motivación enorme. Fueron 4 años de meterle una vez por mes, mes y medio, sin frenar, subiendo la vara fecha tras fecha con todo lo que eso demanda, y en pleno “primer descanso” que nos habíamos tomado, nos llegó esta convocatoria y la asumimos con gran responsabilidad y muchas ganas de que llegue el día”.

El ganador de esta fecha, representará a Argentina en el Torneo de Plazas, competencia internacional organizada por Red Bull, que se realizará en Perú, para competir en Red Bull Internacional, que es un evento que ha cambiado más de una vida.

“Entonces es una carga emocional muy grande, toque a quien le toque”.

Se esperan más de 100 competidores de todo el país, y entre inscriptos y público, desde la organización esperan superar la última convocatoria que fue de 450 personas aproximadamente. Los jurados van a ser Sergio (Venezuela), que previo a las batallas va a dar un show; Sophia (La Plata) y Mecha (Córdoba), que son dos de los mejores competidores que tiene el país y que ambos están clasificados a la Red Bull Nacional. Y dos de los jurados más activos y de mejores valoraciones que tiene el circuito hoy en día, que son Gabino (Rosario) y Maxi Rodriguez (Buenos Aires).

El evento es gratuito, tanto para quien se quiera anotar a competir como para el público. El cronograma comienza con las inscripciones desde la 13:30hs hasta las 15:00hs, y a las 15:30 arrancamos con las clasificatorias, donde los 32 que pasen ese filtro, van a ser los que compitan por el cupo al Torneo de Plazas. Todo esto sucederá en Los Obeliscos de la Costanera.

Además, Pitu dijo: “Si nos queda algo más por crecer, es consolidarnos en la ciudad como un evento que represente a todo el público local. Quiero romper esa barrera de que la gente diga “es una competencia de freestyle”, y vea esto como un lugar para compartir ideas, espacio con gente que la pelea día a día, para ir a feriar, conocer gente de otras provincias y ciudades, y sobre todo escuchar distintas realidades. Uno nunca sabe, pero quizás escuchas a alguien que en una barra de freestyle, dijo lo que no sabes cómo decir hace mucho tiempo y te abre la cabeza. Ese es el poder hermoso que tiene todo esto”.

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