En los meses de bajas temperaturas, el Hospital atendió 2300 casos de afecciones respiratorias

Durante la estrategia, implementada entre el 15 de abril y el 17 de julio, las postas respiratorias registraron más de 7.000 consultas, con un pico de demanda coincidente con las bajas temperaturas. En Gualeguaychú, en total fueron 2.300.

El encuentro se desarrolló en el salón del Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, y tuvo como objetivo analizar los resultados epidemiológicos y sanitarios de la estrategia implementada este año mediante la Resolución Nº 1133/26, además de identificar oportunidades de mejora para las próximas temporadas.

A 20 años de su implementación, el Programa IRAB se consolidó como una estrategia clave para el abordaje de las infecciones respiratorias en la primera infancia. Desde 2006, permitió unificar criterios de atención y derivación, generar información epidemiológica específica y fortalecer el rol de los centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud para niñas y niños menores de seis años, favoreciendo el seguimiento oportuno y la reducción de la morbimortalidad asociada a estas patologías.

En ese marco, el director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, destacó la importancia de estos espacios de evaluación. "Este encuentro es fundamental porque nos permite revisar los resultados obtenidos y definir mejoras en un contexto dinámico, que exige incorporar nuevas herramientas y estrategias para responder a los desafíos actuales", señaló.

Además, valoró el compromiso de los equipos de salud: "Quiero reconocer el trabajo de cada integrante del sistema sanitario que, durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, cuida especialmente a los menores de seis años. Detrás de cada atención hay una articulación silenciosa, construida sobre consensos y el trabajo interdisciplinario".

Por su parte, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, resaltó "el trabajo articulado y transversal que se viene desarrollando en las acciones vinculadas a maternidad e infancia, lo que permite contar con información de calidad para analizar el impacto concreto de estas enfermedades en el sistema sanitario". A su vez, brindó un pormenorizado detalle del comportamiento de las patologías respiratorias donde de acuerdo a los registros 3 de cada 4 bronquiolitis ocurrieron antes de los 6 meses y es la causa de internación a nivel provincial.

De parte del Hospital Centenario, estuvieron presentes su directora Dra. Andrea Martins, la coordinadora de la Posta Respiratoria de Gualeguaychú (región sanitaria 4) Romina Dahuc y la referente del Nodo Epidemiológico Elina Villarruel.

Dahuc precisó que en la posta montada en la Guardia Pediátrica del Hospital Centenario se atendieron unas 2300 consultas de pacientes con Irab. El pico máximo de atención fue entre la semana epidemiológica 21 a 23, con 328 atenciones. Se internaron 51 pacientes y sólo se derivaron 2 pacientes a centros de mayor complejidad, reflejando una ventana de resolución altamente efectiva.

De la jornada también participaron equipos técnicos del Ministerio de Salud, referentes de hospitales y centros de salud, la coordinadora del Observatorio de Primera Infancia de la Vicegobernación, Gisela Iglesias; las directoras de Educación Inicial y de Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE), Florencia Piñeiro y Alexia Mors, respectivamente; y la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Miriam Gauna.

Resumen de indicadores 2026 en Entre Ríos

A través de las 10 postas sanitarias ubicadas en las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú se registraron 7.244 consultas correspondientes a IRAB coincidiendo el pico de las mismas con las bajas temperaturas (semana epidemiológica 22 en el mes de junio). De estas atenciones, el 89 por ciento no requirieron internación y sólo un 7 por ciento debió ser asistido en una sala abreviada.

En cuanto a factores de riesgo, el humo de tabaco sigue siendo el principal seguido en orden de importancia por falta de vacunas de calendario y falta de lactancia materna.