Detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

El procedimiento se realizó en la intersección de Fleming y calle 35, donde los efectivos identificaron al hombre y verificaron que existía una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías N.º 2.

La medida se enmarca en una causa por amenazas calificadas por el uso de armas y desobediencia judicial.

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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