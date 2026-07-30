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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la mañana de este sábado por personal de la Comisaría Segunda, al constatarse que sobre él pesaba un pedido de detención vigente dispuesto por la Justicia.

30 Jul, 2026, 13:25 PM
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El procedimiento se realizó en la intersección de Fleming y calle 35, donde los efectivos identificaron al hombre y verificaron que existía una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías N.º 2.

 

La medida se enmarca en una causa por amenazas calificadas por el uso de armas y desobediencia judicial.

 

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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