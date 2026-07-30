Detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

30 Jul, 2026, 13:25 PM
El procedimiento se realizó en la intersección de Fleming y calle 35, donde los efectivos identificaron al hombre y verificaron que existía una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías N.º 2.
La medida se enmarca en una causa por amenazas calificadas por el uso de armas y desobediencia judicial.
Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.